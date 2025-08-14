Врачи порвали двухлетнему мальчику органы, пытаясь вытащить попкорн из носа сжатым воздухом

Вчера Life.ru рассказывал о необычной ситуации с нейрохирургом из Австралии. Женщина проводила сложную операцию на пациенте в тяжёлом состоянии. Процедура требовала трепанации черепа, и врач доверила это своей 12-летней дочери. Всё обошлось благополучно — пациент не пострадал и пошёл на поправку. Претензий у него было, ведь под наркозом он не мог заметить эксперимента, который над ним поставили. Так продолжалось недолго: вскоре врач гордо разболтала своим коллегам о том, какая у неё талантливая дочь, а впоследствии эта история попала в СМИ и дошла до пациента.