Врачи порвали двухлетнему мальчику органы, пытаясь вытащить попкорн из носа сжатым воздухом

В Бразилии двухлетний мальчик умер после того, как врачи воспользовались воздушным шлангом для удаления кукурузного зёрнышка из его носа. О трагической ситуации пишет Daily Mail.

Источник: Life.ru

«При попытке удалить кукурузное зерно, которое находилось в носу мальчика, врач использовал нестандартную методику, которую не рекомендуется проводить на верхних дыхательных путях ребёнка», — приводит издание сообщение полиции.

После процедуры мальчику выписали лекарство от метеоризма и отпустили домой, но вскоре его состояние резко ухудшилось. Ребёнок скончался по пути в больницу — вскрытие показало разрыв лёгкого и желудка. Родители намерены добиваться справедливости через суд и уже обратились к адвокату.

Вчера Life.ru рассказывал о необычной ситуации с нейрохирургом из Австралии. Женщина проводила сложную операцию на пациенте в тяжёлом состоянии. Процедура требовала трепанации черепа, и врач доверила это своей 12-летней дочери. Всё обошлось благополучно — пациент не пострадал и пошёл на поправку. Претензий у него было, ведь под наркозом он не мог заметить эксперимента, который над ним поставили. Так продолжалось недолго: вскоре врач гордо разболтала своим коллегам о том, какая у неё талантливая дочь, а впоследствии эта история попала в СМИ и дошла до пациента.