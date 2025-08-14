Вандал разбил витраж в соборе Анкориджа, где пройдёт саммит Путина и Трампа

Вандал разбил витраж собора и повредил рядом расположенный книжный магазин. Настоятель Джеймс Мур рассказал, что магазин уже дважды подвергался вандализму, но он впервые увидел, как повредили церковь.
Напомним, в преддверии саммита Путина и Трампа на Аляску вылетела первая делегация РФ, которая всё подготовит к историческому саммиту президентов. СМИ узнали, что в самый крупный город Аляски, Анкоридж, доставили президентский лимузин Aurus.
