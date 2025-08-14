Ричмонд
+31°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вандал разбил витраж в соборе Анкориджа, где пройдёт саммит Путина и Трампа

На Аляске произошёл инцидент с вандалом. Мужчина бросил кирпичи в церковь Святого Семейства в Анкоридже, где назначена встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает местное издание Alaska’s News Source.

Источник: Life.ru

Вандал разбил витраж собора и повредил рядом расположенный книжный магазин. Настоятель Джеймс Мур рассказал, что магазин уже дважды подвергался вандализму, но он впервые увидел, как повредили церковь.

Напомним, в преддверии саммита Путина и Трампа на Аляску вылетела первая делегация РФ, которая всё подготовит к историческому саммиту президентов. СМИ узнали, что в самый крупный город Аляски, Анкоридж, доставили президентский лимузин Aurus.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше