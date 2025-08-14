С федеральным судьей жестоко расправились под Волгоградом

В Волгоградской области, в Камышине, с особой жестокостью убит федеральный судья. Жертвой стал Василий Ветлугин, которого расстреляли и нанесли ему колото-резаные ранения. Об этом сообщили в СК и отметили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.