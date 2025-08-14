С федеральным судьей жестоко расправились под Волгоградом

Подозреваемый в жестоком убийстве судьи связан с коммерцией, сообщили в СК.
В Волгоградской области, в Камышине, с особой жестокостью убит федеральный судья. Жертвой стал Василий Ветлугин, которого расстреляли и нанесли ему колото-резаные ранения. Об этом сообщили в СК и отметили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
«В Камышине возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела федерального судьи… 14 августа 2025 года в вечернее время у здания Камышинского городского суда Волгоградской области было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями», — сообщил telegram-канал СУ СК РФ по Волгоградской области.
Подозреваемый задержан сотрудниками правоохранительных органов. Следователи установили, что он связан с коммерческой деятельностью. Решается вопрос об избрании меры пресечения.