Стала известна личность убийцы федерального судьи под Волгоградом

Убийцей судьи в Камышине Волгоградской области оказался 47-летний местный житель Сергей К.

Убийцей судьи в Камышине Волгоградской области оказался 47-летний местный житель Сергей К. Об этом сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на источник.

По его информации, мужчина узнал, что у его супруги роман с федеральным судьей, подкараулил того за углом городского суда и зверски расправился с соперником.

Сергей открыл огонь из карабина «Сайга», как только судья повернул за угол. Затем ревнивец отрезал мужчине половой орган и воткнул в глаз нож. После этого он дождался полицию и сдался.

Ранее издание «База» сообщало, что убийцей федерального судьи в Камышине, предварительно, оказался вернувшийся в отпуск военный. Данная информация уточняется.

По поводу данного происшествия пока не было комментариев от правоохранительных органов.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад после инцидента в парке Саратова, где полицейский пригрозил расстрелом протестующим.