В Можайске мужчина задушил приятеля шнуром от зарядки и сбежал в Москву

Четверо мужчин проводили вечер за алкоголем в квартире подозреваемого в ночь на 11 августа. Вскоре у них произошёл конфликт. Во время ссоры хозяин квартиры сначала избил 55-летнего приятеля, а затем задушил его проводом от зарядки.
«После произошедшего злоумышленник скрылся с места происшествия, уехав в Москву. Тело погибшего в квартире нашёл его знакомый», — сообщили в телеграм-канале ведомства.
Правоохранители быстро вычислили 44-летнего мужчину и задержали. Выяснилось, что он имел несколько судимостей за кражу.
