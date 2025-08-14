Ричмонд
СК РФ: Федеральный судья убит в Камышине Волгоградской области

Вечером 14 августа у здания Камышинского горсуда обнаружено тело действующего судьи.

Источник: Комсомольская правда

Действующий федеральный судья убит в городе Камышине Волгоградской области. Об этом сообщил региональный СК РФ.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Камышина. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. “д” ч.2 ст. 105 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия)», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что вечером 14 августа у здания Камышинского горсуда Волгоградской области было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями.

СК отметил, что подозреваемый в совершении преступления задержан. По данным следствия, он занимается коммерческой деятельностью.