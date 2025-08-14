Videonola: шотландский турист попытался унести из Помпей части мостовой

Турист из Шотландии во время экскурсии в итальянском городе Помпеи, который признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, попытался унести с собой в качестве сувенира каменные части улицы, передает телеканал Videonola.
Странное поведение 51-летнего мужчины заметил гид, который вечером проводил экскурсию по древнему городу, погребенному под слоем вулканического пепла. Экскурсовод заподозрил, что турист пытается похитить элементы памятника Римской империи и сообщил об этом администрации парка и сотрудникам итальянской частной службы безопасности.
Мужчину задержали, когда он уже покинул территорию археологического парка, в его рюкзаке обнаружили пять камней с мостовой и фрагмент кирпича.
Ранее в музее «Палаццо Мафеи» в Вероне туристы во время фотографирования сломали «стул Ван Гога» итальянского скульптора Николы Боллы и скрылись.