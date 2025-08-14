Экс-депутата Госдумы от Крыма Бальбека объявили в федеральный розыск

Бальбек занимал должность вице-премьера крымского правительства с мая 2014 по сентябрь 2016 года, после чего был избран депутатом Государственной Думы VII созыва, где работал до 2021 года. Конкретная статья, по которой экс-депутат объявлен в розыск, в сообщении не уточняется.