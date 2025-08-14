За три часа над регионами России сбили 13 украинских БПЛА

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении.
Больше всего БПЛА сбили над Белгородской областью — восемь. Ещё четыре дрона уничтожили над Ростовской областью и один — над Республикой Калмыкия.
В этот же день семейная пара и пенсионер получили ранения в результате налёта украинских беспилотников в Курской области. А в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ погиб один человек и трое получили ранения.
