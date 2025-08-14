Ричмонд
За три часа над регионами России сбили 13 украинских БПЛА

Вечером 14 августа российские средства противовоздушной обороны сбили над тремя регионами 13 украинских беспилотников. Налёт отражали с 17:00 до 20:00 мск, сообщили в Минобороны России.

Источник: Life.ru

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении.

Больше всего БПЛА сбили над Белгородской областью — восемь. Ещё четыре дрона уничтожили над Ростовской областью и один — над Республикой Калмыкия.

В этот же день семейная пара и пенсионер получили ранения в результате налёта украинских беспилотников в Курской области. А в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ погиб один человек и трое получили ранения.

