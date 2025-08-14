Азербайджанцы похитили молодую россиянку и потребовали выкуп

Нападавших в тот же день задержали, однако, как заявляет девушка, их отпустили. Россиянка пожаловалась, что представители «азербайджанской диаспоры» теперь постоянно караулят ее у дома и оказывают на нее и ее семью психологическое давление, чтобы она забрала заявление. Девушка заявила, что ей страшно.