Азербайджанцы похитили молодую россиянку и потребовали выкуп

В Челябинске уроженцы Азербайджана средь бела дня похитили молодую девушку в центре города, затолкали ее в машину и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает Readovka.
По словам пострадавшей, бандиты требовали 200 тысяч рублей и переписать на них автомобиль.
Налетчики связали девушку и везли ее в кафе, чтобы там она придумала, где взять деньги. По пути они угрожали расправиться с ней и обещали застрелить.
Похищенная успела отправить сообщение с геолокацией своей сестре, которая поспешила на помощь вместе с полицией.
Нападавших в тот же день задержали, однако, как заявляет девушка, их отпустили. Россиянка пожаловалась, что представители «азербайджанской диаспоры» теперь постоянно караулят ее у дома и оказывают на нее и ее семью психологическое давление, чтобы она забрала заявление. Девушка заявила, что ей страшно.
Подруга пострадавшей процитировала слова одного из похитителей, который якобы сказал: «Ты запомни: азербайджанцы здесь рулят».
Ранее сообщалось, что в Москве мигранты из Таджикистана напали на парня, который заступился за девушку. Иностранные специалисты подошли к ней на улице и, угрожая ножом, начали предлагать интим.
