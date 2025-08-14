Ричмонд
В Волгоградской области полностью ликвидировали пожар на НПЗ

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе Волгограда после атаки БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

В Волгоградской области полностью ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), который произошел после падения обломков украинского беспилотника.

«Пожар на НПЗ в Красноармейском районе полностью ликвидирован. К 19.30 ликвидировано открытое горение, в 20.13 пожар полностью потушен», — сообщает администрация региона в официальном Telegram-канале.

Напомним, минувшей ночью глава Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что разлитие и возгорание нефтепродуктов произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде после падения обломков сбитого вражеского БПЛА.

