В Волгоградской области полностью ликвидировали пожар на НПЗ

В Волгоградской области полностью ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), который произошел после падения обломков украинского беспилотника.
«Пожар на НПЗ в Красноармейском районе полностью ликвидирован. К 19.30 ликвидировано открытое горение, в 20.13 пожар полностью потушен», — сообщает администрация региона в официальном Telegram-канале.
Напомним, минувшей ночью глава Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что разлитие и возгорание нефтепродуктов произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде после падения обломков сбитого вражеского БПЛА.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше