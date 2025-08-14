Ричмонд
Раскрыта личность преступника, расстрелявшего федерального судью под Волгоградом

Мужчиной, который зверски убил федерального судью Василия Ветлугина в городе Камышин Волгоградской области, оказался местный житель Сергей К. Об этом в четверг, 14 августа, сообщил Telegram-канал «112».

Согласно предоставленной информации, 47-летний мужчина узнал, что его супруга имеет роман с судьей. Из ревности он напал на Ветлугина за углом Горсуда. Сначала Сергей начал стрелять из карабина, затем отрезал судье гениталии и нанес ему удар ножом в лицо.

При этом убийца не стал скрываться с места преступления: он дождался полиции и добровольно сдался, говорится в публикации.

Официального подтверждения этой информации на момент публикации материала не поступало.

О произошедшем стало известно вечером того же дня. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.