Раскрыта личность преступника, расстрелявшего федерального судью под Волгоградом

Согласно предоставленной информации, 47-летний мужчина узнал, что его супруга имеет роман с судьей. Из ревности он напал на Ветлугина за углом Горсуда. Сначала Сергей начал стрелять из карабина, затем отрезал судье гениталии и нанес ему удар ножом в лицо.