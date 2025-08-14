Ричмонд
Трамп рассказал о заветном желании по поводу встречи Путина и Зеленского

Трехстороннюю встречу с участием президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского удастся провести вскоре после саммита на Аляске. В этом уверен глава Белого дома в Вашингтоне Дональд Трамп.

По мнению Дональда Трампа, к завершению конфликта стремятся и Москва, и Киев.

«Все, чего я хочу завтра, это подготовить основу для следующей встречи, которую следует провести вскоре после (саммита в Анкоридже — прим. URA.RU). Я бы хотел, чтобы она [следующая встреча] произошла очень быстро, вскоре после нынешней», — заявил американский президент в рамках общения с журналистами в Белом доме.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВстреча Путина и Трампа на Аляске: Зеленский пока вне переговоров.

Трамп считает, что Украина и Россия согласятся на урегулирование конфликта, пишет RT. В Вашингтоне верят, что саммит на Аляске станет для этого отправной точкой.

Переговоры с российским президентом, которые намечены на 15 августа, помогут американскому лидеру исполнить то, чего он искренне желал — прекратить поддержку Киева в конфликте с РФ. Такое мнение в интервью URA.RU высказал старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.

