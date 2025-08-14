Трамп рассказал о заветном желании по поводу встречи Путина и Зеленского

«Все, чего я хочу завтра, это подготовить основу для следующей встречи, которую следует провести вскоре после (саммита в Анкоридже — прим. URA.RU). Я бы хотел, чтобы она [следующая встреча] произошла очень быстро, вскоре после нынешней», — заявил американский президент в рамках общения с журналистами в Белом доме.