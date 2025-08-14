Немкин: в WhatsApp и Telegram с января совершено более 52 тыс. преступлений

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp, на территории РФ. В ведомстве пояснили, такие меры были приняты из-за использования этих платформ в мошеннических целях, для вымогательства и вовлечения граждан России в противоправную деятельность.