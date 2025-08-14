Немкин: в WhatsApp и Telegram с января совершено более 52 тыс. преступлений

Российскими правоохранителями с начала 2025 года было зафиксировано более 52 тысяч преступлений, совершенных через мессенджеры WhatsApp* и Telegram, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
«Правоохранительные органы фиксируют рост дистанционного мошенничества через WhatsApp и Telegram: с начала 2025 года зарегистрировано более 52 тыс. преступлений, общий ущерб превысил 106,4 млрд рублей», — приводит его слова ТАСС.
В отдельных случаях россиян, которые стали жертвами обман, вовлекали в диверсии на транспорте, рассказал Немкин.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp, на территории РФ. В ведомстве пояснили, такие меры были приняты из-за использования этих платформ в мошеннических целях, для вымогательства и вовлечения граждан России в противоправную деятельность.
*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.