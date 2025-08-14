Ричмонд
+31°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немкин: в WhatsApp и Telegram с января совершено более 52 тыс. преступлений

Ущерб от противоправных действий превысил 106 млрд рублей.

Источник: Аргументы и факты

Российскими правоохранителями с начала 2025 года было зафиксировано более 52 тысяч преступлений, совершенных через мессенджеры WhatsApp* и Telegram, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Правоохранительные органы фиксируют рост дистанционного мошенничества через WhatsApp и Telegram: с начала 2025 года зарегистрировано более 52 тыс. преступлений, общий ущерб превысил 106,4 млрд рублей», — приводит его слова ТАСС.

В отдельных случаях россиян, которые стали жертвами обман, вовлекали в диверсии на транспорте, рассказал Немкин.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp, на территории РФ. В ведомстве пояснили, такие меры были приняты из-за использования этих платформ в мошеннических целях, для вымогательства и вовлечения граждан России в противоправную деятельность.

*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.