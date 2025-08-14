Азербайджанцы похитили россиянку в центре Челябинска, потребовав выкуп и машину

Мужчин задержали в тот же день, но девушка утверждает, что их быстро отпустили. По словам пострадавшей, представители «азербайджанской диаспоры» теперь постоянно караулят ее у дома. На нее и ее семью оказывается психологическое давление, злоумышленники требуют забрать заявление и пугают россиянку.