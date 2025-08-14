В Камышине задержали подозреваемого в убийстве федерального судьи

В Камышине Волгоградской области задержали подозреваемого в убийстве федерального судьи, передает официальный Telegram-канал следственного управления СКР по Волгоградской области.
По информации ведомства, в четверг, 14 августа, у здания Камышинского городского суда обнаружили тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями.
«В настоящее время подозреваемый задержан. По данным следствия, он занимается коммерческой деятельностью», — следует из заявления Следкома.
Как сообщает Telegram-канал «112», мотивом преступления стала ревность. По информации авторов канала, убийство совершил супруг женщины, которая изменяла ему с судьей.