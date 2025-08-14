Ричмонд
+31°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Камышине задержали подозреваемого в убийстве федерального судьи

Тело федерального судьи было найдено с огнестрельными и колото-резаными ранами.

Источник: Аргументы и факты

В Камышине Волгоградской области задержали подозреваемого в убийстве федерального судьи, передает официальный Telegram-канал следственного управления СКР по Волгоградской области.

По информации ведомства, в четверг, 14 августа, у здания Камышинского городского суда обнаружили тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями.

«В настоящее время подозреваемый задержан. По данным следствия, он занимается коммерческой деятельностью», — следует из заявления Следкома.

Как сообщает Telegram-канал «112», мотивом преступления стала ревность. По информации авторов канала, убийство совершил супруг женщины, которая изменяла ему с судьей.