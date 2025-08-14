Подросток на питбайке попал под «КамАЗ» в Подмосковье

Грузовой автомобиль «КамАЗ» наехал на 13-летнего подростка на питбайке в поселке Белоомут в муниципальном округе Луховицы. Об этом в четверг, 14 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Московской области.
По словам представителей ведомства, инцидент произошел около 16:20, когда грузовик столкнулся с подростком при выезде на перекресток со второстепенной дороги на улицу Урицкого. Пострадавшего мальчика экстренно доставили в больницу.
— Луховицкая городская прокуратура контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, — передает официальный Telegram-канал областной прокуратуры.
