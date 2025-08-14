Свекор и родственник мужа неоднократно насиловали женщину по одной причине

Свекор и родственник мужа неоднократно насиловали жительницу города Вадодары (штат Гуджарат) в Индии, так как она не могла забеременеть. Об этом пишут СМИ.
По словам 40-летней индийки, она вышла замуж в феврале 2024 года, и переехала в дом семьи мужа. Свекор и свекровь через несколько недель начали намекать, что женщине вряд ли удастся забеременеть самой в силу возраста, и предложили паре пройти лечение в клинике репродуктивной медицины.
Там выяснилось, что проблемы на стороне мужа, и зачать ребенка естественным путем не получится.
Женщина согласилась на ЭКО, однако процедура также не дала результата.
Она отказалась от дальнейших попыток и предложила усыновить ребенка, но родственники мужа были категорически против.
В июле 2024 года к ней зашел свекор и изнасиловал ее, а также избил и пригрозил распространить ее интимные фотографии, если она кому-то расскажет о произошедшем. Свекор насиловал ее еще несколько раз, но беременность так и не наступила.
По словам женщины, в декабре того же года, ее изнасиловал другой родственник — муж сестры мужа. Надругательство также повторилось несколько раз.
Женщина смогла забеременеть в июне этого года, но спустя месяц случился выкидыш. Она обратилась в полицию, а 10 августа было возбуждено уголовное дело.
