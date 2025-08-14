Три человека получили ранения в результате атак дронов ВСУ в Курской области

Три мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенным пунктам в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Три человека ранены в результате атаки ВСУ. Украинский дрон сегодня атаковал гражданский автомобиль в деревне Свобода Рыльского района», — написал политик в личном Telegram-канале.
Хинштейн отметил, что в результате атаки ВСУ по населенному пункту осколочные ранения средней степени тяжести получила семейная пара. Еще один мужчина 75-лет получил легкие ранения во время атаки украинских дронов по населенному пункту Званное Глушковского района.
Ранее KP.RU сообщал, что несколько человек пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в Ростове-на-Дону.