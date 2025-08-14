Три человека получили ранения в результате атак дронов ВСУ в Курской области

Хинштейн отметил, что в результате атаки ВСУ по населенному пункту осколочные ранения средней степени тяжести получила семейная пара. Еще один мужчина 75-лет получил легкие ранения во время атаки украинских дронов по населенному пункту Званное Глушковского района.