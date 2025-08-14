Ричмонд
+31°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека получили ранения в результате атак дронов ВСУ в Курской области

Киевский режим атаковал два населенных пункта в Курской области, трое человек получили ранения средней степени тяжести.

Источник: Комсомольская правда

Три мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенным пунктам в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Три человека ранены в результате атаки ВСУ. Украинский дрон сегодня атаковал гражданский автомобиль в деревне Свобода Рыльского района», — написал политик в личном Telegram-канале.

Хинштейн отметил, что в результате атаки ВСУ по населенному пункту осколочные ранения средней степени тяжести получила семейная пара. Еще один мужчина 75-лет получил легкие ранения во время атаки украинских дронов по населенному пункту Званное Глушковского района.

Ранее KP.RU сообщал, что несколько человек пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в Ростове-на-Дону.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше