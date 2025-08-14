В белгородском селе Дорогощь при атаке FPV-дрона ВСУ пострадал мирный житель

По информации главы области, мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму и множественные осколочные ранения шеи, грудной клетки, живота и спины. Пострадавшего доставили в Грайворонскую центральную районную больницу бойцы самообороны.
Сейчас состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести. После оказания необходимой медицинской помощи его переведут в больницу Белгорода для дальнейшего лечения.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ целый день атакуют Белгород десятками дронов. Губернатор Вячеслав Гладков подчеркнул, что город переживает атаки, каких ещё не было в современной истории.