В белгородском селе Дорогощь при атаке FPV-дрона ВСУ пострадал мирный житель

В селе Дорогощь Грайворонского округа Белгородской области мирный житель получил ранение в результате удара украинского FPV-дрона. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

По информации главы области, мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму и множественные осколочные ранения шеи, грудной клетки, живота и спины. Пострадавшего доставили в Грайворонскую центральную районную больницу бойцы самообороны.

Сейчас состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести. После оказания необходимой медицинской помощи его переведут в больницу Белгорода для дальнейшего лечения.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ целый день атакуют Белгород десятками дронов. Губернатор Вячеслав Гладков подчеркнул, что город переживает атаки, каких ещё не было в современной истории.