Системы ПВО сбили украинские БПЛА над тремя регионами

В течение трёх часов вечером в четверг российские силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 13 украинских беспилотников.

В течение трёх часов вечером в четверг российские силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 13 украинских беспилотников.

Как сообщили в Минобороны РФ, с 17:00 до 20:00 по московскому времени были перехвачены и уничтожены БПЛА самолётного типа: восемь — в небе над Белгородской областью, четыре — над Ростовской областью и один — над территорией Калмыкии.

Напомним, что вечером четверга в Ставропольском крае была объявлена угроза атаки беспилотников.

Ранее сообщалось, что военный контингент США в Европе может быть уменьшен.

