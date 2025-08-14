Системы ПВО сбили украинские БПЛА над тремя регионами

В течение трёх часов вечером в четверг российские силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 13 украинских беспилотников.
Как сообщили в Минобороны РФ, с 17:00 до 20:00 по московскому времени были перехвачены и уничтожены БПЛА самолётного типа: восемь — в небе над Белгородской областью, четыре — над Ростовской областью и один — над территорией Калмыкии.
Напомним, что вечером четверга в Ставропольском крае была объявлена угроза атаки беспилотников.
Ранее сообщалось, что военный контингент США в Европе может быть уменьшен.
