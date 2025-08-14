Ричмонд
+31°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп похвал себя за то, что Украина еще не часть РФ

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление, утверждая, что именно его усилия помешали России установить полный контроль над Украиной. Об этом он заявил журналистам накануне встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Трамп приписывает себе спасение Украины.

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление, утверждая, что именно его усилия помешали России установить полный контроль над Украиной. Об этом он заявил журналистам накануне встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Этот конфликт, который никогда не должен был произойти. Если бы я не был президентом, по моему мнению, он (президент РФ Владимир Путин — ред.) предпочел бы взять под контроль всю Украину», — заявил Трамп журналистам.

Российский лидер отмечал, что администрация Трампа действительно активно пыталась остановить боевые действия на Украине. Президент США не впервые позиционирует себя как ключевую фигуру в урегулировании российско-украинского кризиса. Ранее Трамп выразил уверенность в готовности Путина и Зеленского к мирному урегулированию конфликта. Американский лидер отметил, что ожидает конструктивного диалога и рассчитывает на положительный исход будущих встреч.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше