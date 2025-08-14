Трамп приписывает себе спасение Украины.
Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление, утверждая, что именно его усилия помешали России установить полный контроль над Украиной. Об этом он заявил журналистам накануне встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Этот конфликт, который никогда не должен был произойти. Если бы я не был президентом, по моему мнению, он (президент РФ Владимир Путин — ред.) предпочел бы взять под контроль всю Украину», — заявил Трамп журналистам.
Российский лидер отмечал, что администрация Трампа действительно активно пыталась остановить боевые действия на Украине. Президент США не впервые позиционирует себя как ключевую фигуру в урегулировании российско-украинского кризиса. Ранее Трамп выразил уверенность в готовности Путина и Зеленского к мирному урегулированию конфликта. Американский лидер отметил, что ожидает конструктивного диалога и рассчитывает на положительный исход будущих встреч.