В Британии призвали к пересмотру отношений с Россией

После начала конфликта на Украине Великобритания заняла жесткую позицию в отношении России, введя санкции и ограничив контакты. На фоне подготовки к встрече президентов Путина и Трампа, в Лондоне обеспокоены влиянием публичных заявлений европейских лидеров на переговоры и призывают к осторожности. Ранее премьер Кир Стармер воздержался от прямых комментариев о приглашении Украины на саммит, предпочтя неформальные каналы общения.