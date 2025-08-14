В Лондоне предложили наладить взаимоотношения с Москвой.
В Великобритании призвали восстановить дипломатические и торговые связи с Москвой. Такое заявление сделал лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
По словам Кертена, Лондон должен добиваться деэскалации конфликта на Украине и перехода к сотрудничеству с Россией. «Мир с Россией. Наша страна должна стремиться добиться деэскалации конфликта на Украине и восстановить нормальные дипломатические и торговые отношения с Россией», — заявил Кертен на своей странице в X.
Кертен сопроводил свое заявление фотографией российского государственного флага. Ранее он неоднократно выступал за пересмотр британской внешней политики в отношении России, настаивая на необходимости диалога для снижения международной напряженности.
После начала конфликта на Украине Великобритания заняла жесткую позицию в отношении России, введя санкции и ограничив контакты. На фоне подготовки к встрече президентов Путина и Трампа, в Лондоне обеспокоены влиянием публичных заявлений европейских лидеров на переговоры и призывают к осторожности. Ранее премьер Кир Стармер воздержался от прямых комментариев о приглашении Украины на саммит, предпочтя неформальные каналы общения.