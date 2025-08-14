Ричмонд
Житель Белгородской области получил ранения при атаке ВСУ

В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ серьезные ранения получил местный житель.

В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ серьезные ранения получил местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в селе Дорогощь Грайворонского округа.

«В результате удара вражеского FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму, а также множественные осколочные ранения шеи, грудной клетки, живота и спины», — написал глава области в своем телеграм-канале.

Пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ доставили бойцы самообороны. Состояние сельчанина оценивается как средней степени тяжести. При необходимости пациента переведут для лечения в Белгород, добавил Гладков.

Минобороны ранее сообщило, что за вечер над регионами России сбили 13 вражеских беспилотников.

