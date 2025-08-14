Подготовка к саммиту на Аляске стала испытанием для Секретной службы США

Для обеспечения безопасности в Анкоридже было задействовано несколько сотен оперативников службы, для которых потребовалось организовать транспорт и проживание. В связи с ограниченными возможностями местного рынка аренды машин, значительную часть автопарка пришлось доставлять из других штатов и даже из-за пределов страны. Работу оперативников осложняет, что Секретная служба параллельно ведет подготовку к неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в сентябре в Нью-Йорке, передает агентство.