Выросло число пострадавших из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

В результате удара украинского беспилотника по жилому дому в центре Ростова-на-Дону количество пострадавших увеличилось до 15 человек.

В результате удара украинского беспилотника по жилому дому в центре Ростова-на-Дону количество пострадавших увеличилось до 15 человек. Среди них — двое детей, все госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших, но после уточнения данных их число возросло. Городские власти уже получили 175 заявлений на единовременную материальную помощь.

Напомним, что российские системы ПВО за вечер сбили 13 украинских дронов.

Читайте также: «Радиостанция Судного дня» вновь передала зашифрованные сигналы.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

