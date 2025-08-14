Выросло число пострадавших из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

В результате удара украинского беспилотника по жилому дому в центре Ростова-на-Дону количество пострадавших увеличилось до 15 человек. Среди них — двое детей, все госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.
Ранее сообщалось о 13 пострадавших, но после уточнения данных их число возросло. Городские власти уже получили 175 заявлений на единовременную материальную помощь.
Напомним, что российские системы ПВО за вечер сбили 13 украинских дронов.
