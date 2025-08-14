Ричмонд
Бывшего лидера легендарной рок-группы Екатеринбурга эвакуировали с концерта. Видео

Бывшего лидера свердловской рок-группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова пришлось эвакуировать прямо во время концерта в Нижнем Новгороде. Поступило сообщение о минировании здания. Об этом рассказали очевидцы концерта.

Самойлов выступал со своей группой The Matrixx (архивное фото).

«В зале не было света. Самойлов спел всего две песни с гитаристом, а потом всех попросили выйти из зала — поступило сообщение о минировании здания», — передает слова очевидцев telegram-канал Ni Mash.

«В зале не было света. Самойлов спел всего две песни с гитаристом, а потом всех попросили выйти из зала — поступило сообщение о минировании здания», — передает слова очевидцев telegram-канал Ni Mash.

Ранее другой основатель группы «Агата Кристи», Вадим Самойлов, выступал на закрытии молодежного форума-фестиваля «Арктика. Лед тронулся» в Ханты-Мансийске, где исполнил хиты коллектива и поблагодарил местные власти. На этом мероприятии также выступали Родион Газманов и певица Елизавета Долженкова.