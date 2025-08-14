Ричмонд
В Румынии ликвидирован пожар на АЭС «Чернаводэ»

В Румынии произошёл пожар на АЭС «Чернаводэ».

Источник: Комсомольская правда

На румынской АЭС «Чернаводэ» произошло возгорание, но его быстро ликвидировали. Как сообщила пресс-служба энергокомпании Nuclearelectrica, угрозы ядерной безопасности нет.

«Компания Nuclearelectrica SA сообщает, что 14 августа 2025 года на втором энергоблоке АЭС “Чернаводэ” произошел пожар на фильтровальной установке, расположенной в классической части второго энергоблока», — следует из сообщения компании.

Компания Nuclearelectrica подчеркивает, что инцидент не создает угрозы для ядерной безопасности, экологии или сотрудников станции. Работа АЭС продолжается в штатном режиме.

Напомним, что в июне на румынской АЭС произошел инцидент в техническом помещении административного блока — возникло задымление без открытого огня. Как и сейчас, пожар тогда не нарушил безопасность работы станции.

Ранее «КП-Запорожье» сообщал, что около территории Запорожской АЭС возник пожар из-за попытки атаки ВСУ.