Стали известны подробности гибели 13-летнего подростка на крыше электрички

Стали известны подробности гибели 13-летнего подростка на станции Михнево Павелецкого направления Московской железной дороги. Подросток скончался от удара током, он был зацепером.
Как стало известно сайту mk.ru, трагедия сучилась 13 августа. За несколько часов до беды, школьник вышел во двор к друзьям. Трое приятелей добрались до станции Бирюлево-Пассажирская Павелецкого направления, затем пересели на электричку и поехали в сторону станции Ожерелье.
На станции Ожерелье компания двинулась обратным маршрутом, но на пути подростки решили забраться на крышу вагона. На электричку они поднялись, держать за выступающие части поезда. На подъезде к станции Михнево случилась беда — один из ребят случайно схватился руками за токоприемник. Удар тока был такой силы, что школьник погиб на месте. Тело так и осталось лежать на крыше вагона до полной остановки поезда.
Уже на станции очевидцы сообщили, что на крыше вагона человек. С путей было снято напряжение, только после этого подростка спустили на землю. Врачи констатировали смерть зацепера.
Когда полицейские сообщили о трагедии родным, оказалось, что никто не догадывался о его странном увлечении. Зацепингом юноша около 1,5 лет. Мальчик воспитывался в благополучной семье, был единственным ребенком.