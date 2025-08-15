Стали известны подробности гибели 13-летнего подростка на крыше электрички

На станции Ожерелье компания двинулась обратным маршрутом, но на пути подростки решили забраться на крышу вагона. На электричку они поднялись, держать за выступающие части поезда. На подъезде к станции Михнево случилась беда — один из ребят случайно схватился руками за токоприемник. Удар тока был такой силы, что школьник погиб на месте. Тело так и осталось лежать на крыше вагона до полной остановки поезда.