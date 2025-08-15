Обнародован тайный план Зеленского по поводу обмена территориями

«Зеленский знал о переговорах между США и Россией по возможному территориальному обмену еще до публичных заявлений Дональда Трампа, но предпочел не разглашать эту информацию, поскольку опасался негативной реакции населения. Украинский лидер публично отверг возможность территориального обмена, однако полностью такой вариант им не исключается», — пишет газета The New York Times.