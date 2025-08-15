У побережья Сахалина произошло еще одно землетрясение

У побережья Северо-Курильска в ночь на пятницу, 15 августа, произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,2, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
Согласно ее данным, землетрясение произошло в Тихом океане. Эпицентр располагался в 120 км к югу от Северо-Курильска, очаг залегал на глубине 43 км.
Данные об ощутимости подземных толчков местными жителями не поступали. Тревогу цунами в регионе также не объявляли.
