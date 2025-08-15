Обладатель самого большого пениса в мире сломал руку из-за размера органа

Мэтт отметил, что габариты его члена часто приводят к забавным ситуациям, но на этот раз стали причиной перелома.
«Это было крайне неудобное приключение. Одна из проблем с такими размерами — в горячем душе ноги практически не видно», — поделился мужчина.
Он добавил, что быстрые движения негативно сказываются на равновесии. В результате падения Барр получил перелом руки в двух местах. Восстановление займёт несколько месяцев.
Рекорд Мэтта официально подтверждён врачами. Слепок его фаллоса помещён в Фаллологический музей в Исландии.
Ранее Life.ru рассказывал, как жителю Австралии едва не отрезали половой орган во время вечеринки. Врачи смогли восстановить повреждение с помощью специального медицинского клея.