Обладатель самого большого пениса в мире сломал руку из-за размера органа

Житель Лондона, 41-летний Мэтт Барр, обладатель самого большого пениса в мире длиной 36,8 см, получил травму. Он сломал руку, поскользнувшись в душе из-за размеров полового органа. Об этом сообщает издание Mirror.

Источник: Life.ru

Мэтт отметил, что габариты его члена часто приводят к забавным ситуациям, но на этот раз стали причиной перелома.

«Это было крайне неудобное приключение. Одна из проблем с такими размерами — в горячем душе ноги практически не видно», — поделился мужчина.

Он добавил, что быстрые движения негативно сказываются на равновесии. В результате падения Барр получил перелом руки в двух местах. Восстановление займёт несколько месяцев.

Рекорд Мэтта официально подтверждён врачами. Слепок его фаллоса помещён в Фаллологический музей в Исландии.

Ранее Life.ru рассказывал, как жителю Австралии едва не отрезали половой орган во время вечеринки. Врачи смогли восстановить повреждение с помощью специального медицинского клея.