У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Камчатки. Об этом сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Источник: Life.ru

«Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 414. Глубина (в километрах): 63,8. Магнитуда: 5,2», — говорится в публикации службы.

Напомним, что в ночь на 30 июля Камчатский край содрогнулся от рекордно мощного землетрясения. Магнитуда достигла 8,8. Сейсмическая активность была столь интенсивна, что полуостров сместился на две метра в юго-восточном направлении. Life.ru публиковал материал с рассказом о том, в каких ещё частях света происходило подобное.

