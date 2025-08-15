У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

«Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 414. Глубина (в километрах): 63,8. Магнитуда: 5,2», — говорится в публикации службы.
Напомним, что в ночь на 30 июля Камчатский край содрогнулся от рекордно мощного землетрясения. Магнитуда достигла 8,8. Сейсмическая активность была столь интенсивна, что полуостров сместился на две метра в юго-восточном направлении. Life.ru публиковал материал с рассказом о том, в каких ещё частях света происходило подобное.
