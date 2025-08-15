Трое мужчин погибли в Ленобласти, выпив незамерзайку вместо алкоголя

Минимум 10 человек отравились домашней чачей с рынка в Краснодарском крае, выжить удалось лишь одному. Возбуждено уголовное дело, следователи ищут других возможных пострадавших. От чего могли погибнуть потерпевшие и как не купить чачу с «отравой» — в материале «Вечерней Москвы».