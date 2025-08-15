Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое мужчин погибли в Ленобласти, выпив незамерзайку вместо алкоголя

В Сосновом Бору Ленинградской области трое мужчин скончались после отравления, предположительно, из-за употребления бытовой незамерзающей жидкости вместо алкоголя. Об этом в четверг, 14 августа, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

В Сосновом Бору Ленинградской области трое мужчин скончались после отравления, предположительно, из-за употребления бытовой незамерзающей жидкости вместо алкоголя. Об этом в четверг, 14 августа, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Уточняется, что еще одна женщина находится в реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о производстве товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Следствие предполагает, что неустановленное лицо из числа производителей незамерзающих жидкостей допустило поставку этого вещества в объекты розничной торговли. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

— В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, — говорится в сообщении.

Минимум 10 человек отравились домашней чачей с рынка в Краснодарском крае, выжить удалось лишь одному. Возбуждено уголовное дело, следователи ищут других возможных пострадавших. От чего могли погибнуть потерпевшие и как не купить чачу с «отравой» — в материале «Вечерней Москвы».