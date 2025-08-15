Трое мужчин погибли в Ленобласти, выпив незамерзайку вместо алкоголя

В Сосновом Бору Ленинградской области трое мужчин скончались после отравления, предположительно, из-за употребления бытовой незамерзающей жидкости вместо алкоголя. Об этом в четверг, 14 августа, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
Уточняется, что еще одна женщина находится в реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о производстве товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
Следствие предполагает, что неустановленное лицо из числа производителей незамерзающих жидкостей допустило поставку этого вещества в объекты розничной торговли. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства трагедии.
— В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, — говорится в сообщении.
Минимум 10 человек отравились домашней чачей с рынка в Краснодарском крае, выжить удалось лишь одному. Возбуждено уголовное дело, следователи ищут других возможных пострадавших. От чего могли погибнуть потерпевшие и как не купить чачу с «отравой» — в материале «Вечерней Москвы».