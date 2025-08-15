Таиланд депортирует в Россию блогера Збарского

Иммиграционная полиция Таиланда в пятницу планирует депортировать в Россию известного видеоблогера Тимура Збарского. Во время вооружённого конфликта на границе Таиланда и Камбоджи он проехал около 150 километров по приграничной зоне, снимая кадры боевых действий и выкладывая их в социальные сети.
Збарский был задержан после возвращения с камбоджийской границы в Паттайю, где проживал. Его долгосрочная таиландская виза была аннулирована за действия, которые власти сочли потенциальной угрозой национальной безопасности.
Уголовных или административных обвинений россиянину не предъявляли, однако после отмены визы он был помещён в Центр временного содержания в Бангкоке и готовится к отправке на родину прямым рейсом из аэропорта Суваннапхум.
По данным источника РИА Новости в иммиграционной полиции, Збарский, проживший в Таиланде более десяти лет и занимавшийся туристическим бизнесом, может быть внесён в «чёрный список» с запретом на въезд в страну сроком на пять лет.
