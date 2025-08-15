Вулкан Ключевская Сопка выбросил пепел на высоту до восьми километров

На вулкане Ключевская Сопка, Камчатка, зафиксирован пепловый выброс на высоту до восьми км. Как рассказали в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, создана угроза авиасообщению.
«В 09.50 по местному времени (0.50 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на восемь километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 521 километр на восток-северо-восток от вулкана», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время для воздушных судов установлен оранжевый код опасности. Он представляет угрозу и для местных жителей, и для международный авиаперевозок.
Как KP.RU писал ранее, в четверг, 14 августа, стало известно, что на Камчатке завершилось извержение вулкана Ключевская Сопка. Как заявили ученые, за время последней активности в кратере исполина вырос шлаковый конус.