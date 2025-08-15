Ричмонд
Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Курске

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал жилой дом в Курске, вызвав пожар. Об этом стало известно в пятницу, 15 августа.

По словам очевидцев, около часа ночи после мощного взрыва в многоэтажке началось сильное возгорание, охватившее несколько квартир. На место прибыли экстренные службы, проводится эвакуация.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Официальная информация о последствиях атаки и количестве пострадавших пока отсутствует, передает Telegram-канал Shot.

14 июля в результате атаки украинской армией пострадали трое мирных жителей Белгорода. Гладков сообщил, что в больницу доставили мужчину с множественными колотыми ранениями и его жену с ожогом предплечья. Впоследствии глава региона опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент удара украинского беспилотника по автомобилю в центре города.

