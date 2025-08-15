Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 километров

Специалисты предупреждают, что при изменении направления ветра пепел может достичь населённых пунктов Усть-Камчатского округа — поселков Усть-Камчатск и Ключи, а также села Крутоберегово. На данный момент пеплопады в этих населённых пунктах не зарегистрированы.