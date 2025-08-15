В Курске при атаке БПЛА погибла женщина

«По предварительной информации, ночью вражеский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. В результате удара начался пожар, огнем охвачены четыре верхних этажа. К глубокой скорби, погибла одна женщина. Еще шесть человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии», — написал он.
Хинштейн принес соболезнования родным погибшей. Врио губернатора отметил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, на месте работают оперативные службы. Возгорание ликвидируют пожарные.
«Комиссия зафиксирует все повреждения. Обязательно поможем с восстановлением пострадавшего жилья», — подчеркнул врио губернатора.
Информация о последствиях уточняется. Хинштейн призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотника в случае их обнаружения.