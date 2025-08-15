Женщина погибла и шесть человек пострадали из-за удара БПЛА по дому в Курске

В пятницу, 15 августа, украинский беспилотник (БПЛА) атаковал многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
В результате удара начался пожар, охвативший четыре верхних этажа. По предварительной информации, одна женщина погибла, еще шесть человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
— Бесчеловечные преступления украинских нацистов… К глубокой скорби, погибла одна женщина. Приношу самые искренние соболезнования родным. Нет слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от этого преступления, — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте работают оперативные службы, проводится тушение пожара.
По словам Хинштейна, утром будет проведен подомовой обход для фиксации повреждений, и пострадавшим будет оказана помощь в восстановлении жилья. Врио губернатора призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотника в случае их обнаружения.
14 июля в результате атаки украинской армией пострадали трое мирных жителей Белгорода. Гладков сообщил, что в больницу доставили мужчину с множественными колотыми ранениями и его жену с ожогом предплечья. Впоследствии глава региона опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент удара украинского беспилотника по автомобилю в центре города.