Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрон атаковал многоэтажку в Курске, погибла женщина, шесть человек пострадали

Ночью в Курске в железнодорожном районе многоэтажный дом подвергся атаке беспилотника ВСУ, в результате чего начался пожар на верхних этажах здания. Погибла одна женщина, еще шесть человек получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Один человек погиб и шесть ранены после удара БПЛА в Курске.

Ночью в Курске в железнодорожном районе многоэтажный дом подвергся атаке беспилотника ВСУ, в результате чего начался пожар на верхних этажах здания. Погибла одна женщина, еще шесть человек получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«К глубокой скорби, погибла одна женщина. Приношу самые искренние соболезнования родным. Нет слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от этого преступления. Еще шесть человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Всем им оказывается медицинская помощь», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

На месте работают оперативные службы, пожарные ликвидируют огонь. Утром планируется подомовой обход, чтобы зафиксировать все повреждения, и будет оказана помощь с восстановлением пострадавшего жилья, написал Хинштейн.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате удара украинского беспилотника в деревне Обеста Рыльского района Курской области погиб мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Дрон ВСУ атаковал территорию рядом с местным клубом, расположенным в пяти километрах от границы с Украиной.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше