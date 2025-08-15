Дрон атаковал многоэтажку в Курске, погибла женщина, шесть человек пострадали

«К глубокой скорби, погибла одна женщина. Приношу самые искренние соболезнования родным. Нет слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от этого преступления. Еще шесть человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Всем им оказывается медицинская помощь», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.