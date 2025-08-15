Один человек погиб в результате атаки украинского беспилотника в Курске

Беспилотник ВСУ в ночь на пятницу, 15 августа, атаковал многоэтажный жилой дом в Железнодорожном районе Курска. В результате атаки погибла женщина, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Он отметил, что в результате удара начался пожар. Огонь охватил четыре верхних этажа.
«К глубокой скорби, погибла одна женщина. Еще шесть человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Всем оказывается медицинская помощь», — написал врио главы области в своем телеграм-канале.
Хинштейн добавил, что сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, пожарные занимаются ликвидацией возгорания.
Ранее сообщалось, что житель Белгородской области получил ранения в результате атаки украинского дрона.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.