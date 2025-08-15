В Австралии в четверг состоится суд над россиянами Королевыми

Супружеская пара с российскими паспортами была арестована в июле 2024 года. По версии следствия, Кира Королёва, служившая в вооружённых силах Австралии, во время отпуска якобы совершила тайную поездку в Россию. Находясь за границей, она, как утверждается, попросила мужа, оставшегося в Австралии, войти в её служебный аккаунт и переслать определённую информацию.