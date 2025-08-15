В Австралии в четверг состоится суд над россиянами Королевыми

В австралийском Брисбене в пятницу пройдёт судебное заседание, на котором планируется огласить обвинительное заключение по делу россиян Киры и Игоря Королёвых, подозреваемых в шпионаже. Рассмотрение дела неоднократно откладывалось.
Супружеская пара с российскими паспортами была арестована в июле 2024 года. По версии следствия, Кира Королёва, служившая в вооружённых силах Австралии, во время отпуска якобы совершила тайную поездку в Россию. Находясь за границей, она, как утверждается, попросила мужа, оставшегося в Австралии, войти в её служебный аккаунт и переслать определённую информацию.
Первое заседание по делу состоялось в конце сентября 2024 года, однако австралийский суд несколько раз переносил слушание, на котором должно было быть оглашено обвинение. Последний перенос произошёл 16 мая, когда полиция вновь не смогла предоставить достаточные доказательства и запросила дополнительное время.
