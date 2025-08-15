Хинштейн: При атаке БПЛА на многоквартирный дом в Курске погибла женщина

«К глубокой скорби, погибла одна женщина. Приношу самые искренние соболезнования родным. Нет слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от этого преступления», — написал он в Telegram-канале.
Также в результате атаки пострадали шесть человек, один из которых находится в тяжёлом состоянии. С раненными работают врачи. Жильцам обещали помочь восстановить жильё.
Напомним, украинский БПЛА атаковал жилой дом в Курске ночью 15 августа. Люди услышали громкий взрыв, за которым сразу последовал сильных пожар.
