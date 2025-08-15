Ричмонд
Число пострадавших в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА возросло до 15

Число пострадавших при атаке беспилотных летательных аппаратов на многоэтажный дом в центре Ростова-на-Дону увеличилось до 15 человек. Об этом сообщили в четверг, 14 августа, в пресс-службе губернатора Ростовской области.

В настоящее время четверо пострадавших, в том числе двое детей, находятся в медицинских учреждениях города в состоянии средней тяжести.

— По уточненным данным, в результате атаки различные ранения получили 15 человек. В медучреждениях города сейчас находятся четверо из них, в том числе двое детей, все — в состоянии средней тяжести, — цитирует сообщение из пресс-службы ТАСС.

Власти города получили 175 обращений на получение единовременной денежной помощи.

О происшествии стало известно утром 14 августа: в Ростове-на-Дону произошел взрыв, предварительной причиной которого назвали атаку украинского беспилотника. В результате взрыва несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской получили повреждения. На месте происшествия работают экстренные службы и представители городской администрации. В результате атаки на Ростов-на-Дону пострадали 13 мирных жителей, два из них находятся в тяжелом состоянии.

