Таиланд депортировал блогера из РФ за съемку боев с Камбоджей

Иммиграционная полиция Таиланда депортирует в Россию российского видеоблогера Тимура Збарского, который снимал видеоролики в зоне вооруженного конфликта на границе с Камбоджей. Об этом стало известно из иммиграционной службы страны.

Мужчине аннулировали визу.

Збарский был задержан сразу после возвращения с границы в город Паттайя, где он проживал. Причиной стала аннуляция его долгосрочной визы: по данным полиции, действия россиянина — проезд по пограничной зоне и публикация видео боевых действий — могли представлять угрозу национальной безопасности Таиланда. «В отношении гражданина РФ не выдвигалось уголовных или административных обвинений. Его виза была отменена, и он задержан согласно иммиграционному законодательству», — передает слова иммиграционной службы РИА Новости.

После задержания Збарского этапировали в Центр временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Его доставят в международный аэропорт Суваннапхум для депортации на родину прямым рейсом.

Тимур Збарский ранее был задержан иммиграционной полицией Таиланда после того, как стал снимать и комментировать происходящее в зоне военного конфликта на границе с Камбоджей, где фиксировались минометные обстрелы и действия армии. Власти страны сочли его действия нарушением порядка пребывания и угрозой национальной безопасности, из-за чего россиянин был помещен в иммиграционный центр и лишен возможности легализовать свое пребывание. Решение о его депортации было принято вскоре после задержания.