Таиланд депортировал блогера из РФ за съемку боев с Камбоджей

Тимур Збарский ранее был задержан иммиграционной полицией Таиланда после того, как стал снимать и комментировать происходящее в зоне военного конфликта на границе с Камбоджей, где фиксировались минометные обстрелы и действия армии. Власти страны сочли его действия нарушением порядка пребывания и угрозой национальной безопасности, из-за чего россиянин был помещен в иммиграционный центр и лишен возможности легализовать свое пребывание. Решение о его депортации было принято вскоре после задержания.