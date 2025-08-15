В Шымкенте осудили экс-руководителей университета за хищения на 129 миллионов тенге

Как установил суд, в 2022—2024 годах подсудимые — среди которых бывший первый проректор и исполняющий обязанности ректора вуза — заключали договоры о госзакупках без проведения тендеров, перечисляли средства подконтрольным компаниям и ИП, а также использовали имущество вуза не по назначению. Общий ущерб составил более 129 млн тенге, из которых 13,1 млн тенге были похищены.