Самолет Ил-96−300 прибыл в Анкоридж на Аляске перед переговорами Трампа и Путина

Самолет Ил-96−300 специального летного отряда «Россия» совершил посадку в аэропорту Анкориджа (Аляска, США) в 2:09 мск 14 августа. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Самолет приземлился на Аляске, за его маршрутом следили десятки тысяч человек.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕURA.RU расскажет все о встрече Путина и Трампа — даже при нулевом балансе.

По информации ресурса, воздушное судно вылетело из московского аэропорта Внуково. Приземление лайнера вызвало ажиотаж среди пользователей: за перемещением борта в режиме реального времени следили более 23 тысяч человек, что подтверждается статистикой Flightradar24.

Специальный летный отряд «Россия» занимается перевозками высших должностных лиц РФ и специальных делегаций. URA.RU следит за подготовкой к переговорам Трампа и Путина в сводном сюжете. Для ряда читателей следить за событием на мобильной версии сайта будет возможным даже при нулевом балансе.

В ночь на 15 августа в аэропорту Анкориджа приземлился самолет с кремлевским пулом на борту. Журналист URA.RU Артур Ярушко первым сообщил о посадке судна.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
