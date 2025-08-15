Ричмонд
Трех медведей привлекла оставленная уха в палаточном лагере на Камчатке

В окрестностях вулкана Горелый на Камчатке зафиксировано появление трех бурых медведей, которые вышли к палаточному лагерю, привлеченные запахами пищи.

В окрестностях вулкана Горелый на Камчатке зафиксировано появление трех бурых медведей, которые вышли к палаточному лагерю, привлеченные запахами пищи. Как сообщили в Сети природных парков «Вулканы Камчатки», хищники двигались в сторону стоянки туристов, где ранее была оставлена уха.

Инспекторы также обнаружили следы медведей в районе Сухой речки, что подтверждает их активность в этом районе. В природоохранной организации призвали путешественников строго соблюдать правила безопасности: не оставлять еду и мусор в доступных местах, использовать средства отпугивания животных и хранить продукты в герметичных контейнерах.

«Подобные ситуации не являются единичными. Безопасность — наш главный приоритет», — подчеркнули специалисты. Они напомнили, что небрежное обращение с отходами и пренебрежение мерами предосторожности могут спровоцировать агрессивное поведение хищников, создавая угрозу для обеих сторон.

Ранее сообщалось, что медведи мешают поискам пропавших рыбаков на Байкале.

