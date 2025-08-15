Террористы в «Крокусе» добивали раненых людей прикладами автоматов

«Согласно показаниям эксперта, при осмотре трупа потерпевшего Альмухаметова И. И. ею обнаружено, что в механизме образования его черепно-мозговой травмы имели место удар и соударение мягких тканей и костей черепа, их деформация и последующее разрушение. Рана образовалась в результате ударного воздействия тупой поверхности твердого предмета. Предмет, причинивший данную рану, имел ограниченную относительно зоны контакта травмирующую поверхность, о чем свидетельствует форма ушибленной раны. Данная травма не характерна при падении на плоскость, а также при нанесении ударов руками или ногами. В связи с чем она не исключает возможность нанесения удара прикладом автомата», — сказано в показаниях эксперта. Аналочный вывод она сделала и при осмотре некоторых других тел погибших в «Крокусе» людей.